"Тайны нашей эстрады": "Хлеба горбушку и ту пополам"

Песня "Хлеба горбушку и ту пополам" прославила своего создателя и стала гимном молодежи 1970-х годов. А пластинки с хитами композитора Олега Иванова выходили миллионными тиражами.

Почему "Товарищу" не нашлось места на виниловом сольнике-гиганте композитора? Что происходило за закрытыми дверями фирмы "Мелодия"? На какое должностное преступление пошла редактор радиостанции "Юность" ради песни "Товарищ"? И что помогло студенту-медику Олегу Иванову обойти маститых композиторов?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".