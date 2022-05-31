"Звезды советского экрана": "Цирк"

В январе 1983 года страна только что отпраздновала Новый год, и вместе с ней редакция журнала "Советский экран". Теперь же издание готовилось отметить еще одну знаменательную дату для отечественного кинематографа – 80-летие легендарного кинорежиссера Григория Александрова. Этому событию посвящен целый разворот, где решили вспомнить его лучшие фильмы. Александров рассказал журналистам, как жесточайшая критика прошлась катком по его фильму "Веселые ребята". О том, как затем его приняли и полюбили, и как на этой волне режиссеру поручили снимать фееричную комедию "Цирк".
Как Ильф и Петров писали сценарий фильма "Цирк" и почему их нет в титрах? И по какой причине Сергею Столярову не дали спеть песню "Широка страна моя родная"? Как режиссеру Александрову удалось снять башни Кремля без звезд? Почему Орлова и Столяров так и не поцеловались в финале фильма? И какой скандал случился на премьере "Цирка"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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