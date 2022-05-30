"Тайны нашей эстрады": "Если б сначала начать". Главный конкурс Ксении Георгиади

У Ксении Георгиади был головокружительный старт: первые места на песенных конкурсах, выступления на Песне года. Все были уверены, что ее ждет долгая и безбедная жизнь на советской эстраде. Но судьба распорядилась иначе.

Кто помог Ксении Георгиади забыть о провале на вступительных экзаменах в театральное училище? Какое магическое действие оказывала на певицу сцена? И почему София Ротару отобрала у Ксении Георгиади песню?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".