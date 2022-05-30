Группа АВВА дала концерт в Лондоне впервые за 40 лет. Однако сами музыканты на сцену не вышли – их представили голограммы легендарной шведской четверки.

Аватары музыкантов образца 1970 года воссоздали с помощью технологии захвата движения. За 90 минут виртуальные вечно молодые звезды представили зрителям 22 своих лучших хита. Для такого события в Олимпийском парке Лондона специально возвели площадку "ABBA Arena".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.