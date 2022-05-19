Два кинозала закрылись в торговых центрах Москвы из-за снижения выручки

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Сеть кинотеатров "Синема Парк/Формула Кино" закрыла два зала в московских торговых центрах "Ладога" и "Глобал сити" из-за снижения выручки, сообщает газета "Известия".

Как уточнил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, на закрытых площадках действовал нерасторжимый договор аренды, согласно которому кинотеатры функционируют до конца его срока. Эксперт не исключил судебных разбирательств, поскольку центрам невыгодно закрытие залов.

"У нас идет непрерывный процесс переговоров со всеми арендодателями по условиям аренды во всех городах. <...> Закрытие кинотеатра – это крайний шаг в случае, если площадка станет убыточной для сети", – отметили в пресс-службе "Синема Парк/Формула Кино".

Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.

