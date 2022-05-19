Два кинозала закрылись в торговых центрах Москвы из-за снижения выручки

Фото: depositphotos/scaliger
Сеть кинотеатров "Синема Парк/Формула Кино" закрыла два зала в московских торговых центрах "Ладога" и "Глобал сити" из-за снижения выручки, сообщает газета "Известия".
Как уточнил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, на закрытых площадках действовал нерасторжимый договор аренды, согласно которому кинотеатры функционируют до конца его срока. Эксперт не исключил судебных разбирательств, поскольку центрам невыгодно закрытие залов.
"У нас идет непрерывный процесс переговоров со всеми арендодателями по условиям аренды во всех городах. <...> Закрытие кинотеатра – это крайний шаг в случае, если площадка станет убыточной для сети", – отметили в пресс-службе "Синема Парк/Формула Кино".
Ранее Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.
Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: