27 января, 11:53

Общество

В России предложили обозначать для слепых срок годности на продуктах и лекарствах

Фото: 123RF.com/gbjstock

В России необходимо дублировать информацию о сроках годности на продуктах и лекарствах шрифтом Брайля. С соответствующим призывом выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

Письмо с инициативой он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В документе Орлов указал, что в стране насчитывается около 500 тысяч человек с инвалидностью по зрению. Причем данная статистика не учитывает людей со слабым зрением, которые не имеют официального статуса инвалидов.

Все инвалиды, по его словам, регулярно взаимодействуют с продуктами и лекарствами, упаковки которых не приспособлены для их нужд. В частности, они не могут самостоятельно определить такой важный параметр товара, как срок его годности.

"Шрифт Брайля, которым пользуются люди с инвалидностью по зрению, лишь порой используется на рецептурных лекарственных препаратах для указания наименования препарата и его дозировки. Однако информации о сроке годности шрифтом Брайля данные упаковки не содержат", – подчеркнул Орлов.

Более того, практика использования соответствующего шрифта на упаковках продуктов питания в России и вовсе не распространена, продолжил он.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продовольственной продукции и лекарственных препаратов наносить шрифтом Брайля срок годности товара на упаковки", – следует из обращения.

Данное нововведение позволит людям с инвалидностью по зрению получать важные для их безопасности и здоровья сведения, особенно когда речь идет о просроченных лекарствах, заключил Орлов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения маркировки готовой еды. Речь идет о продукции, продаваемой в торговых сетях и через службы доставки. О необходимости введения маркировки заявили Роспотребнадзор и Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ). Госкомиссия поддержала эту позицию и поручила Роспотребнадзору разработать предложения по внесению изменений в законодательство.

