Минпромторг призвал расширить перечень запретов продажи подлежащих маркировке товаров

Фото: depositphotos/minervastock

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства о расширении перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно документу, к списку запрещенных случаев добавится наличие информации об аннулировании ветеринарного сопроводительного документа в системе мониторинга. Таким образом, ограничения коснутся молочной продукции, кормов для животных, консервированных продуктов и икры.

Данная мера направлена на усиление контроля за безопасностью продукции, подчеркнули в министерстве.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности. Штрафы будут приходить после получения сведений от системы мониторинга.

В случае выявления нарушения индивидуальный предприниматель должен будет заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар. Штраф для юридических лиц составит до 20 тысяч рублей.