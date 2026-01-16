Форма поиска по сайту

16 января, 18:32

Политика
Минпромторг призвал расширить перечень запретов продажи подлежащих маркировке товаров

В России могут расширить перечень запретов продажи подлежащих маркировке товаров

Фото: depositphotos/minervastock

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства о расширении перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно документу, к списку запрещенных случаев добавится наличие информации об аннулировании ветеринарного сопроводительного документа в системе мониторинга. Таким образом, ограничения коснутся молочной продукции, кормов для животных, консервированных продуктов и икры.

Данная мера направлена на усиление контроля за безопасностью продукции, подчеркнули в министерстве.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности. Штрафы будут приходить после получения сведений от системы мониторинга.

В случае выявления нарушения индивидуальный предприниматель должен будет заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар. Штраф для юридических лиц составит до 20 тысяч рублей.

Минпромторг предложил ввести маркировку товаров для косметологов

