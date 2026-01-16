Минпромторг призвал расширить перечень запретов продажи подлежащих маркировке товаров

16 января, 18:32Политика
Фото: depositphotos/minervastock
Минпромторг России подготовил проект постановления правительства о расширении перечня случаев запрета продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно документу, к списку запрещенных случаев добавится наличие информации об аннулировании ветеринарного сопроводительного документа в системе мониторинга. Таким образом, ограничения коснутся молочной продукции, кормов для животных, консервированных продуктов и икры.
Данная мера направлена на усиление контроля за безопасностью продукции, подчеркнули в министерстве.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности. Штрафы будут приходить после получения сведений от системы мониторинга.
В случае выявления нарушения индивидуальный предприниматель должен будет заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар. Штраф для юридических лиц составит до 20 тысяч рублей.
