28 ноября, 18:32

Глава АИДТ Цицулина предложила ввести маркировку на школьную мебель

Маркировку могут распространить на школьную мебель в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина призвала маркировать в России детскую школьную мебель и средства обучения. Ее слова передает РИА Новости.

Она пояснила, что маркировка может оказаться действенным механизмом на рынке государственных закупок. По словам Цицулиной, в данной категории товаров почти нет контроля качества, поэтому в учебные заведения может попадать продукция с нарушениями, не соответствующая стандартам безопасности и эргономики.

Глава организации считает, что данная мера позволит следить за происхождением товаров, подтверждать наличие обязательных сертификатов, исключать подмену продукции дешевыми аналогами и защищать школы от недобросовестных продавцов.

Тем временем в России стартовал эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак". Он завершится 28 февраля 2026 года.

Его основная цель заключается в разработке общей модели и порядка маркировки этих категорий товаров, а также апробации наиболее эффективных технологий нанесения идентификационных знаков на них.

В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания

