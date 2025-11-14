В России начался эксперимент по маркировке бакалейной продукции

Фото: depositphotos/minervastock

Эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции при помощи системы "Честный знак" стартовал в России. Его параметры утвердил кабмин, сообщает ТАСС.

Он продлится до 28 февраля следующего года. В эксперименте участвуют производители круп, макарон, муки зерновых продуктов для завтрака, картофеля быстрого приготовления и меда.

Главная цель состоит в создании общей модели, порядка маркировки и отработке оптимальных технологий нанесения идентификации на товары. Эксперимент проводится добровольно и безвозмездно.

Обязательная маркировка была введена с 1 марта для ряда видов бакалейных и пищевых продуктов. В них включены чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, соусы, специи, приправы и пряности. С 1 сентября требование коснулось какао, чая, кофе и цикория.

Ранее стало известно, что кабмин планирует обложить пошлинами операции по внесению сведений о товарах в систему "Честный знак" и направить полученные средства на развитие электроники.

В частности, эти средства предлагается использовать для финансирования госпрограмм "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие России". При этом конкретный размер пошлины не был указан.

