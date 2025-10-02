Пошлина на маркировку товаров для развития электроники будет введена в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России планирует обложить пошлинами операции по внесению сведений о товарах в систему "Честный знак" и направить полученные средства на развитие электроники, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой проект федерального бюджета и поправки в Налоговый кодекс.

В частности, эти средства предлагается использовать для финансирования госпрограмм "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" и "Научно-технологическое развитие России". При этом конкретный размер пошлины не указан.

Представитель Минфина РФ в беседе с изданием подтвердил планы на введение отдельного вида пошлины для идентификации импортной и производимой на территории страны продукции. Он также указал, что это будет сделано в рамках мероприятий по защите и продвижению отечественных товаров микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности.

Собеседник издания добавил, что конкретный перечень товаров, на которые будет распространяться пошлина, установят после 1 января 2026 года.

Уточняется, что стоимость марки составляет 50 копеек за единицу товара без НДС. Также оператор "Честного знака", Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), взимает 3 тысячи рублей за ввод нового товара в оборот. Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник в беседе с журналистами отметил, что производители и импортеры тратят на маркировку миллиарды рублей.

Под обязательное маркирование в России подпадает широкий перечень продукции, а список регулярно расширяется. Сейчас без маркировки нельзя продавать алкоголь, табачные изделия, молочную продукцию, лекарства, медицинские изделия, продукцию легкой промышленности и ветеринарные товары.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо активнее бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Власти РФ поставили перед собой задачу пройти "по острому лезвию", поскольку необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и при этом "не заморозить" экономику.

