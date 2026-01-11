Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, установить контроль над селом удалось в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр".

Кроме того, российские силы поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее российская армия взяла под контроль поселок Зеленое в Запорожской области. Освободить данный населенный пункт удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделения группировки войск "Восток".

За прошлый год потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными. Помимо этого, в 2025-м российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

