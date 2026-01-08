Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, установить контроль над селом удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток". Всего в зоне ответственности военных потери ВСУ за сутки составили более 220 человек.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Его освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных боевых действий.

При этом за 2025 год потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными. За прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

