Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 12:30

Политика

ВС РФ освободили Братское в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, установить контроль над селом удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток". Всего в зоне ответственности военных потери ВСУ за сутки составили более 220 человек.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Цветковое, Прилуки и Воздвижевка Запорожской области.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области. Его освободили подразделения группировки "Запад" в результате активных боевых действий.

При этом за 2025 год потери украинской армии составили более 510 тысяч человек убитыми и ранеными. За прошедший год российские бойцы уничтожили 19 самолетов ВСУ, более 50 зенитных ракетных комплексов, свыше 67 тысяч беспилотников и прочей техники.

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика