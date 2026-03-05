Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 10:13

Политика

Путин поручил изучить возможность ограничения езды электровелосипедов по тротуарам

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть ограничение передвижения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующая задача содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) предстоит Минтрансу и МВД России. Работу проведут при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета РФ.

Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее в Госдуме указывали, что решить проблему хаотичной езды курьеров по тротуарам без введения доптребований могло бы позволить установление контроля за маршрутом и скоростью электровелосипедов со стороны сервисов доставки.

При этом, как отмечал депутат Павел Федяев, юридически понятие "электровелосипед" пока не закреплено, в связи с чем над этим еще предстоит поработать.

Езду на электровелосипедах по тротуарам могут запретить в России

Читайте также


властьполитикатранспорт

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика