Путин поручил изучить возможность ограничения езды электровелосипедов по тротуарам

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин поручил к 1 июля рассмотреть ограничение передвижения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующая задача содержится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Представить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) предстоит Минтрансу и МВД России. Работу проведут при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета РФ.

Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее в Госдуме указывали, что решить проблему хаотичной езды курьеров по тротуарам без введения доптребований могло бы позволить установление контроля за маршрутом и скоростью электровелосипедов со стороны сервисов доставки.

При этом, как отмечал депутат Павел Федяев, юридически понятие "электровелосипед" пока не закреплено, в связи с чем над этим еще предстоит поработать.

