Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:36

Транспорт

Глава Росстандарта сообщил о разработке ГОСТа на трициклы

Фото: 123RF.com/carfedeph

Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал ТАСС о формировании ГОСТа на трициклы.

По его словам, трехколесное транспортное средство с двигателем уже постепенно ввозят в Россию. Шалаев объяснил, что трициклы, которые популярны в странах Юго-Восточной Азии, используются в том числе для доставки.

Глава Росстандарта указал, что пока власти не определили, относить ли трициклы к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

Шалаев также отметил, что во время разработки ГОСТа на данный транспорт учитываются не только российские требования безопасности, но и опыт их использования в азиатских странах.

Ранее глава Росстандарта заявлял, что в России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. При этом он допустил, что изменения в ГОСТах в этом году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

Читайте также


транспортобщество

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика