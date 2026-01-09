Глава Росстандарта сообщил о разработке ГОСТа на трициклы

Фото: 123RF.com/carfedeph

Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал ТАСС о формировании ГОСТа на трициклы.

По его словам, трехколесное транспортное средство с двигателем уже постепенно ввозят в Россию. Шалаев объяснил, что трициклы, которые популярны в странах Юго-Восточной Азии, используются в том числе для доставки.

Глава Росстандарта указал, что пока власти не определили, относить ли трициклы к транспортному средству или к электрическим средствам индивидуальной мобильности.

Шалаев также отметил, что во время разработки ГОСТа на данный транспорт учитываются не только российские требования безопасности, но и опыт их использования в азиатских странах.

Ранее глава Росстандарта заявлял, что в России не планируется введение какого-либо запрета на праворульные автомобили. При этом он допустил, что изменения в ГОСТах в этом году потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины необходимым требованиям.

