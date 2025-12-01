Росаккредитация опровергла слухи о запрете на ввоз праворульных машин

Фото: depositphotos/panama7

Росаккредитация на своем сайте опровергла информацию о запрете на ввоз в Россию праворульных машин.

В СМИ ранее появились сообщения, что арбитражный суд Приморского края запретил ввоз праворульных и гибридных автомобилей после рассмотрения иска испытательной лаборатории к Росаккредитации.

"Предметом судебного разбирательства не была законность ввоза и обращения транспортных средств с правым рулем на территории РФ. Суд рассматривал только правомерность выдачи отдельных СБКТС (свидетельств безопасности конструкции транспортных средств. – Прим. ред.) на конкретные автомобили и законность действий конкретной лаборатории", – указано на сайте.

По результатам рассмотрения суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации. Для получения информации о техническом регулировании, в том числе по вопросам ввоза машин, россиянам рекомендовали обращаться в Росаккредитацию, Минпромторг и Росстандарт.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Глава Минпромторга Антон Алиханов считает, что новая схема не коснется примерно 80% граждан, поскольку почти 80% автопарка в стране составляют машины с двигателем до 160 лошадиных сил.