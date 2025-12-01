Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 09:57

Транспорт

Росаккредитация опровергла слухи о запрете на ввоз праворульных машин

Фото: depositphotos/panama7

Росаккредитация на своем сайте опровергла информацию о запрете на ввоз в Россию праворульных машин.

В СМИ ранее появились сообщения, что арбитражный суд Приморского края запретил ввоз праворульных и гибридных автомобилей после рассмотрения иска испытательной лаборатории к Росаккредитации.

"Предметом судебного разбирательства не была законность ввоза и обращения транспортных средств с правым рулем на территории РФ. Суд рассматривал только правомерность выдачи отдельных СБКТС (свидетельств безопасности конструкции транспортных средств. – Прим. ред.) на конкретные автомобили и законность действий конкретной лаборатории", – указано на сайте.

По результатам рассмотрения суд первой инстанции подтвердил законность принятого службой решения о прекращении действия аккредитации. Для получения информации о техническом регулировании, в том числе по вопросам ввоза машин, россиянам рекомендовали обращаться в Росаккредитацию, Минпромторг и Росстандарт.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Теперь базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Глава Минпромторга Антон Алиханов считает, что новая схема не коснется примерно 80% граждан, поскольку почти 80% автопарка в стране составляют машины с двигателем до 160 лошадиных сил.

Рынок новых авто в России может просесть на 10%

Читайте также


транспортавто

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика