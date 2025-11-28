ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта с 9 декабря. При этом для мотоциклов границы сдвинутся на 40%, сообщила пресс-служба Центробанка России.

"Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей", – говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что для обычных автовладельцев, оформляющих страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет, с сентября 2022 года. За это время средняя выплата увеличилась в 1,5 раза.

По данным ЦБ, с начала текущего года она выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Однако средняя стоимость полиса снизилась на 4%.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость ОСАГО подорожает вдвое в ряде регионов России. В результате верхняя граница базовой ставки для легковых авто составит 8 665 рублей, а нижняя – 1 399 рублей.

В то же время российские власти запланировали снизить стоимость полиса обязательного автострахования для аккуратных водителей.

При формировании цены полиса применяется территориальный коэффициент – то есть его цена отличается в зависимости от региона проживания водителя. При этом система допускает ситуацию, когда автомобилисты из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России.

