Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 14:54

Транспорт

ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны для всех видов транспорта с 9 декабря. При этом для мотоциклов границы сдвинутся на 40%, сообщила пресс-служба Центробанка России.

"Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей", – говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что для обычных автовладельцев, оформляющих страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более 3 лет, с сентября 2022 года. За это время средняя выплата увеличилась в 1,5 раза.

По данным ЦБ, с начала текущего года она выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Однако средняя стоимость полиса снизилась на 4%.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость ОСАГО подорожает вдвое в ряде регионов России. В результате верхняя граница базовой ставки для легковых авто составит 8 665 рублей, а нижняя – 1 399 рублей.

В то же время российские власти запланировали снизить стоимость полиса обязательного автострахования для аккуратных водителей.

При формировании цены полиса применяется территориальный коэффициент – то есть его цена отличается в зависимости от региона проживания водителя. При этом система допускает ситуацию, когда автомобилисты из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах России.

Несколько важных изменений для автомобилистов начнут действовать в России в декабре

Читайте также


транспортавто

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика