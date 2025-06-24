Правила техобслуживания и ремонта авто обновились в РФ

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В России обновили правила предоставления услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей. В постановлении правительства РФ отмечается, что соответствующий документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать 6 лет, передает ТАСС.

Новые правила описывают взаимодействие автосервисов и владельцев машин, а также содержат нововведения.

Для владельцев автомобилей

В обновленных правилах прописаны условия заключения договора через интернет или приложение. В том числе в новой версии детально указан список автомобилей и мотоциклов, на которые распространяется это регулирование – "автомобиль, мотоцикл, мотороллер, прицепы и полуприцепы к ним, а также их составные части".

Кроме того, в договоре теперь отсутствует обязательное указание цены машины, которая определяется по соглашению сторон. Также изменено описание порядка возмещения возможного ущерба. Ранее, если автомобиль или запчасти были утрачены или повреждены, исполнитель должен был за 3 дня безвозмездно предоставить в собственность клиенту авто или запчасти аналогичного качества либо возместить их стоимость в двукратном размере.

Новый документ не содержит такие подробности. Однако сохранились позиции о том, что "вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие недостатков оказанных услуг, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, установленном законодательством РФ". Помимо этого, "убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки (пеней), установленной законом РФ "О защите прав потребителей" или договором".

Также обновленные правила не содержат пункта, согласно которому автосервис обязан иметь книгу отзывов и предложений, предоставляемую по требованию клиента.

Обновленные правила

После переиздания документ с правилами предоставления услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей стал почти в 2 раза меньше предыдущего. Но повторяет действующие права и обязанности сторон.

Например, автосервисы должны предоставлять своим клиентам перечень услуг, применяемые нормы техрегулирования, стоимость запчастей, гарантийные сроки, данные о том, какой мастер будет проводить работы. Также владелец транспортного средства должен получить текущие правила, адрес и телефон территориального органа Роспотребнадзора, перечень льготников и льгот.

Помимо этого, качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора или требованиям. Исполнитель должен предупреждать клиента о непригодных запчастях, которые тот предоставил. Сервис может расторгнуть договор и потребовать возместить убытки, если клиент отказался принимать правила сервиса. В свою очередь, клиент не может обратиться с претензией к сервису по недостаткам машины, если он не проверил ее при приемке.

В случае появления разногласий из-за недостатков оказанных услуг или их причин автосервис обязан сам или по требованию автомобилиста отправить авто на экспертизу и оплатить ее проведение. Если эксперты не найдут нарушений со стороны мастерской, тогда расходы придется уплатить инициатору экспертизы. В случае назначения ее по соглашению сторон – на исполнителя и клиента поровну.

Ранее сообщалось, что в России могут уменьшить стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для аккуратных водителей.

В настоящее время при формировании стоимости ОСАГО применяется территориальный коэффициент, то есть цена полиса отличается в зависимости от региона проживания водителя.

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