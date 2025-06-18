Совфед одобрил закон об увеличении выплат по европротоколу

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Сенаторы во время заседания одобрили закон об увеличении выплат при оформлении ДТП по европротоколу при наличии разногласий.

По новым правилам размер страхового возмещения вырастет со 100 до 200 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены для потерпевшего в счет возмещения вреда, причиненного его автомобилю. Претендовать на них он может при оформлении документов об аварии без сотрудников полиции в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Тем временем в Госдуме рассматривается расширение полномочий ГИБДД. Предлагается разрешить ведомству аннулировать водительские права при выявлении медицинских противопоказаний в ходе обследования.

Документ предусматривает, что при обнаружении медицинских противопоказаний к вождению во время посещения врача водитель должен пройти дополнительное обследование. При подтверждении диагноза данные будут вноситься в систему Минздрава и передаваться в ГИБДД для аннулирования водительского удостоверения.