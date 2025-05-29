Верховный суд признал, что место ДТП можно покидать для предотвращения затора

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Верховный суд России постановил, что ставший участником ДТП водитель может временно покинуть место аварии, если это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда других авто и предотвращения затора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Решение было принято по результатам пересмотра дела об административном правонарушении. Речь идет о разбирательстве, в рамках которого женщину-водителя лишили прав после того, как признали виновной в оставлении места ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Она уехала на дублер, чтобы освободить проезд.

Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций, указав, что ПДД разрешают отъезд с места аварии после фиксации ее обстоятельств. Суд пояснил, что водитель не скрывалась, а ее действия соответствовали правилам.

В результате инстанция постановила переквалифицировать действия женщины и назначить ей штраф в размере тысячи рублей.

Ранее на рассмотрение в Госдуму были внесены поправки в КоАП, предусматривающие смягчение санкций к водителям, покинувшим место ДТП. Сейчас это карается лишением прав на 1–1,5 года или арестом до 15 суток.

Депутаты предложили ввести штраф в 10 тысяч рублей и отменить нижнюю планку срока лишения прав. Инициатива направлена на дифференциацию наказаний: за умышленное оставление места аварии с пострадавшими наказание должно быть жестким, а за случайные повреждения – более мягким.

