"Известия": ГД рассмотрит поправки о смягчении санкций за оставление места ДТП

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Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП РФ, предусматривающие смягчение санкций к водителям, покинувшим место ДТП. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

По действующему законодательству, оставление места ДТП водителем грозит ему лишением прав на срок от 1 до 1,5 года либо арестом до 15 суток.

Парламентарии же предложили, помимо лишения прав, ввести за данный проступок штраф в 10 тысяч рублей, а также отменить нижнюю планку срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения.

Авторы инициативы признают, что в некоторых случаях место аварии покидают водители, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо желающие избежать ответственности за ДТП. Однако бывают случаи, когда автомобилисты уехали с места ДТП, не заметив, что они задели другую машину.

При этом такой водитель будет нести равное наказание, как и тот, кто умышленно покинул место происшествия. Это не отвечает принципу справедливости, добавили депутаты.

Появление альтернативного наказания за оставление места ДТП позволит судам более гибко подходить к рассмотрению подобных дел и учитывать все обстоятельства нарушения, считает один из авторов законопроекта, глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что одно дело, когда водитель умышленно покидает место аварии, и совершенно другое – когда автомобилист уехал, потому что попросту не заметил или не почувствовал столкновения.

"Очевидно, что первом случае, особенно если в ДТП есть пострадавшие, наказание должно быть максимально жестким. Но при этом в ситуациях, когда речь идет о паре небольших царапин на машине, санкция должна быть более мягкой. Сейчас и в том, и в другом случае суды по закону могут только лишить автомобилиста водительского удостоверения либо назначить ему административный арест", – добавил Нилов.

Эксперты поддержали данную инициативу, отметив, что она позволит не лишать прав водителей, которые несознательно покинули место ДТП, и автомобилистов, которые, не скрываясь от ответственности, готовы возместить причиненный ущерб.

Некоторые специалисты также предложили вовсе отменить административную ответственность для покинувших место аварии водителей, которые в дальнейшем связались с владельцем поврежденной машины или оставили ему свои данные.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Проект закона подразумевает внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагается добавить статью 12.8.1, которая установит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии. Также это наказание будет вводиться за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.