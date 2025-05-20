В Госдуме предложили запретить виновникам ДТП садиться за руль до оплаты ущерба

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В Госдуме предложили запретить виновникам аварий управлять транспортными средствами до оплаты ущерба. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение, сообщается в базе нижней палаты парламента.

Как указывается в пояснительной записке, такая мера может оказаться эффективным способом для побуждения к исполнению решения суда и возвещению ущерба. Предполагается, что порог задолженности должен быть 100 тысяч рублей.

Подчеркивается, что в статье 671 закона "Об исполнительном производстве" предусматривается временное ограничение права на управление транспортом по некоторым категориям взысканий, куда входят алименты и причиненный вред. Однако в этом списке нет компенсации ущерба.

"На практике это означает, что виновник ДТП, который продолжает уклоняться от исполнения решения суда, сохраняет возможность управлять транспортным средством и не сталкивается с реальными ограничениями. Особенно это относится к водителям из числа мигрантов и социально неблагополучных групп", – говорится в сообщении.

Тем временем в Госдуме рассматривают расширение полномочий ГИБДД. Ведомству могут позволить аннулировать водительские права при выявлении медицинских противопоказаний во время обследования. При этом у водителей появится возможность вернуть права после прохождения лечения. На повторное медосвидетельствование дадут три месяца.

