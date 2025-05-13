В Госдуму внесли проект о скидке на транспортный налог

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В Госдуму внесен законопроект о скидке 50% на транспортный налог для водителей, не привлекавшихся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на протяжении года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на документ от партии "Новые люди".

Согласно сопроводительному документу, предлагаемые меры соответствуют положениям утвержденной правительством Стратегии безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы, одной из ключевых целей которой является сокращение смертности в ДТП к 2030 году.

В пояснительной записке подчеркивается, что водители должны осознавать: несоблюдение ПДД приводит как к рискам для жизни, так и к финансовым последствиям.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов предложил ввести отдельную страховку для "трезвых водителей". Он пояснил, что если во время этой услуги произошло ДТП, то убытки лягут не на временного водителя, а на владельца машины. По его словам, это несправедливо, поэтому стоит ввести специальный страховой полис.