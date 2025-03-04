В ГД внесен проект об обязательных двух детских креслах в такси

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В Госдуму внесен законопроект, который обязывает оборудовать машины служб такси двумя специальными удерживающими устройствами для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ".

Авторы инициативы, первый зампредседателя комитета по контролю Дмитрий Гусев и его коллеги, отметили статистику, согласно которой количество детей, пострадавших в авариях, увеличивается как в абсолютных, так и в относительных показателях. Общее число ДТП сократилось с 184 тысяч в 2015 году до 132 тысяч в 2023 году. Однако число детей, пострадавших в авариях, выросло с 20,9 тысячи до 23,9 тысячи, отметили парламентарии.

Депутаты считают, что в семьях с детьми чаще всего возникает проблема, связанная с отсутствием специальных кресел в такси. При этом в России перевозка детей до 12 лет без таких устройств запрещена.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах для агрегаторов такси за передачу заказов водителям без разрешения на деятельность по перевозке пассажиров. Штрафы составят до 500 тысяч рублей. Кроме того, законопроект предусматривает штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для водителей, которые, согласно законодательству, не должны допускаться к вождению.