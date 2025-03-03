В ГД внесен проект о штрафах для агрегаторов такси за водителей без лицензии

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В Государственную думу внесен законопроект о штрафах для агрегаторов такси за передачу заказов водителям без разрешения на деятельность по перевозке пассажиров. Штрафы составят до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Согласно документу, передача заказа на перевозку пассажиров водителям без лицензии грозит штрафом от 30 до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тысяч – для юридических лиц. За повторное нарушение штраф составит от 70 до 100 тысяч рублей для ИП, от 500 до 700 тысяч рублей – для юрлиц.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафы от 15 до 20 тысяч рублей для водителей, которые, согласно законодательству, не должны допускаться к вождению. Вместе с тем предлагается ввести штраф от 300 до 700 тысяч рублей для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект об отмене дополнительной платы для родителей за поездки в такси с детскими креслами. Согласно документу, при установлении тарифов в легковых такси будет запрещено устанавливать какие-либо надбавки или повышающие коэффициенты за использование специальных удерживающих устройств, если они увеличивают стоимость перевозки детей.

Между тем более 120 тысяч таксистов столичного региона успешно прошли аттестацию, ставшей обязательной с 1 марта. Аттестация позволяет проверить только те знания, которые являются обязательными при приеме на работу.