В ГД внесен проект об отмене надбавок за проезд в такси с детскими креслами

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В Государственную думу внесен законопроект об отмене дополнительной платы для родителей за поездки в такси с детскими креслами. Авторами проекта стали депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду", пишет Агентство "Москва".

Согласно документу, при установлении тарифов в легковых такси будет запрещено устанавливать какие-либо надбавки или повышающие коэффициенты за использование специальных удерживающих устройств, если они увеличивают стоимость перевозки детей.

Ранее депутаты от ЛДПР предлагали обязать 50% такси в России иметь детские кресла. Парламентарии считают, что инициатива, учитывающая в том числе отмену дополнительной платы, должна повысить доступность поездок для семей с детьми.

В октябре 2024 года в Госдуме призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность цен на "детские" тарифы такси. По словам депутатов, разница в стоимости одного и того же маршрута на тарифах "детский" и "эконом" может исчисляться сотнями рублей.