Штрафы для неаттестованных водителей такси планируют ввести в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Штрафы в размере 5 тысяч рублей планируют ввести в Москве и области для не прошедших аттестацию водителей такси. Об этом заявила начальник управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта Подмосковья Евгения Каретникова.

По ее словам, в ходе регулярной проверки инспекторский состав вручил всем водителям листовки, сообщающие, что с 1 марта лица, не прошедшие аттестацию, не могут быть допущены к работе в такси.

Вместе с тем Каретникова объяснила, почему сумма штрафа вышла одинаковой на двух территориях: дело в том, что предъявляемые к водителям требования в Москве и Подмосковье идентичны.

"В КоАП мы вносим ответственность сейчас именно в региональный только к водителям, так как у нас еще предусмотрена административная ответственность <...> в отношении перевозчиков и, соответственно, службы такси", – передает ее словам Агентство "Москва".

При этом она уточнила, что московские службы такси обяжут отслеживать водителей, выходящих на линию, на предмет аттестованности. В данный момент эта инициатива прорабатывается Минтрансом РФ.

Идею Каретниковой поддержала старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы Анна Безлихотнова, выразив недовольство тем, что в настоящее время аттестация стала слишком доступной для водителей.

Помимо этого, в Госдуме предложили обязать 50% такси иметь детские кресла, а также ввести ограничения на увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция. По задумке, инициатива должна повысить доступность поездок для семей с детьми.

Законопроект появился на фоне увеличения стоимости поездок на такси на 13,8% с начала 2024 года. Причем в более чем 70 субъектах РФ стоимость перевозок выросла в среднем на 30%. Особенно заметно рост наблюдается на "детские" тарифы, в рамках которых в машине должны быть специальные удерживающие устройства.