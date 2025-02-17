"Известия": 50% такси в РФ могут обязать иметь детские кресла

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Депутаты ЛДПР предложили обязать 50% такси в России иметь детские кресла, а также ввести ограничения на увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким уже подготовили соответствующий законопроект к внесению в Госдуму. По задумке, инициатива должна повысить доступность поездок для семей с детьми.

Данные Росстата показывают, что с начала 2024 года стоимость поездок на такси увеличилась сразу на 13,8%. В свою очередь, в Общественном совете по развитию такси отметили, что стоимость перевозок выросла в среднем на 30% в более чем 70 субъектах РФ. Особенно заметно рост наблюдается на "детские" тарифы, в рамках которых в машине должны быть специальные удерживающие устройства.

В законопроекте подчеркивается, что вопросы определения размеров тарифов такси регламентируются законом "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ". Он устанавливает, что перевозчик обязан обеспечить доптребования к обслуживанию семей с детьми.

Однако когда пассажир указывает на необходимость наличия детского кресла, то стоимость поездки сразу же увеличивается примерно на 50%. Это приводит к снижению доступность услуг такси, поскольку большая часть автомобилей перевозчиков не оборудована такими устройствами, отметили депутаты.

В октябре прошлого года в Госдуме призвали ФАС проверить обоснованность цен на "детские" тарифы такси. По словам депутатов, разница в стоимости одного и того же маршрута на тарифах "детский" и "эконом" может исчисляться сотнями рублей. Они заявили, что подобные издержки должен взять на себя либо таксопарк, либо агрегатор такси.

Парламентарии также направили обращение в "Яндекс Такси" с предложением сделать нулевую комиссию на детский тариф. В ГД напомнили, что сейчас таксисты платят 22% комиссии в детском тарифе – столько же, сколько и в "эконом".