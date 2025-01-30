Депутат Гусев предложил убрать комиссию на детский тариф в такси

Фото: 123RF/Paha_L

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение в "Яндекс Такси" с предложением сделать нулевую комиссию на детский тариф. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

"Убрать комиссию – равно мотивировать водителей брать заказы с детьми. Да, с ними бывают хлопоты. Они могут быть капризными или испачкать сиденья. Но с нулевой комиссией станет больше водителей, готовых пойти на помощь родителям", – пояснил парламентарий.

Он напомнил, что сейчас таксисты платят 22% комиссии в детском тарифе – столько же, сколько и в "эконом". При этом родителям поездки часто обходятся дороже, чем в "экономном" варианте.

Ранее Гусев призвал ограничить возможности водителей такси завышать цены. Он направил поправки в Минэкономразвития РФ, после согласования проект направят в Госдуму. Депутат считает, что цены на такси должны оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях.