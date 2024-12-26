Депутат Гусев: в РФ необходимо ограничить возможности таксистов завышать цены

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В России следует ограничить возможности таксистов завышать цены, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сообщает газета "Известия".

На сегодняшний день стоимость поездки может увеличиться максимум на 20% "под влиянием незапланированного краткосрочного изменения рыночной конъюнктуры".

Гусев призвал защищать в этом вопросе потребителей. Депутат уже отправил в министерство экономического развития страны поправки, которые, по его мнению, необходимо внести в проект о платформенной экономике. После согласования документ направят в ГД.

Цены на услуги таксистов должны оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях, подчеркнул парламентарий. Кроме того, данная инициатива позволит избежать резкого подорожания в преддверии праздников, добавил он.

Перед наступлением Нового года цены на такси (стоимость подачи, минут и километров в пути) остаются неизменными, однако из-за высокого спроса и нехватки водителей они могут вырасти. Поэтому 31 декабря сделать последние покупки или поздравить близких лучше до 20:00. После этого времени спрос и цены начнут расти, предупредил ранее "Яндекс Go".

