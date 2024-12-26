Столичная парковка будет бесплатной в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В период с 30 декабря по 8 января в Москве бесплатная парковка будет и в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет бесплатно оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом.

Однако места для стоянки со шлагбаумом останутся платными с прежними ценами.

"Несмотря на то что машин станет меньше, потому что многие москвичи в это время уезжают из города, мы просим водителей парковаться аккуратно и соблюдать правила дорожного движения", – подчеркнул заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Между тем появилось расписание поездов Московского ж/д узла на новогодние праздники. Так, 28 декабря поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, а в четверг, 9 января, поезда будут ходить по расписанию понедельника.

Кроме того, в Новый год и Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.