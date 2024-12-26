Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 29 декабря по 8 января. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Ответственные сотрудники, а также специалисты по ремонту и техническому обслуживанию будут находиться на рабочих местах круглосуточно. Все организации, входящие в состав комплекса городского хозяйства, обеспечат непрерывное функционирование систем жизнеобеспечения столицы.

В целях обеспечения безопасности на объектах жилого и нежилого фонда будет усилен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. Для этого мобилизуют почти 1 500 сотрудников пожарно-спасательных служб, а также аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – отметил заммэра.

В праздничные дни особое внимание будет уделено поддержанию чистоты на дорогах, тротуарах и во дворах. Для этого будет задействовано достаточное количество уборочной техники и сотрудников.

В новогодние праздники продолжат работать столичные пункты обогрева для бездомных. Они открыты на Курском, Киевском, Ярославском, Павелецком и Белорусском вокзалах с 20:00 до 08:00. Люди могут рассчитывать не только на тепло, но и на всестороннюю помощь.

