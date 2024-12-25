Собянин рассказал о режиме работы городского транспорта в Новый год и Рождество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Оплачивать проезд не придется с 20:00 до 06:00. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Кроме того, мэр сообщил, что работу МЦД решено продлить до 03:00.



В Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00, а 149 маршрутов наземного городского транспорта – до 03:30.



Также Собянин рассказал, что с 30 декабря по 8 января парковка на улицах города будет бесплатной. Это не касается парковок со шлагбаумом.

В преддверии праздников железнодорожные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили новогодними инсталляциями. На окнах и галереях появились световые гирлянды, а в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками.

Также к Новому году украсили электробусы, трамваи и поезда метро. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах. В новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.

На улицах Москвы можно увидеть 60 трамваев, которые украсили светящимися гирляндами. На 7-м маршруте начнет курсировать трамвай с хвойными гирляндами, а на маршрутах № 2 и 50 москвичи и гости города смогут проехать в вагонах в праздничном дизайне. К Новому году украсили и трамвай "Татра Т3", который снабдили световой инсталляцией.

В преддверии праздника была также украшена станция метро "Трубная". Для этого использовали около 400 новогодних украшений. При этом на станции "Красные Ворота" было решено украсить только один из вестибюлей. В нем открыли "Портал в сказку". Вместе с тем на своде эскалаторной галереи на Воробьевых горах пассажиры метро смогут увидеть более 140 елочных игрушек.

