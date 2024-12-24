Железнодорожные вокзалы, станции МЦК и МЦД украшены к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В преддверии праздников железнодорожные вокзалы, станции Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров (МЦК и МЦД) украсили новогодними инсталляциями. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

"На окнах и галереях появились световые гирлянды, в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками и, конечно, главный атрибут нового года – ели. На МЦК традиционно новогодние украшения из гирлянд, игрушек, елей появились в вестибюлях станций Москва-Сити, Кутузовская и Лужники", – отмечается в публикации.

Разноцветные иллюминации украсили станции Опалиха, Славянский бульвар и Площадь трех вокзалов МЦД. Ели с подарками, часами и фигурами оленей разместили в вестибюлях.

Рядом с дебаркадером на Киевском вокзале установлены большое праздничное дерево и светящиеся фигуры оленей. Поздравление "С Новым годом!" и праздничные шары повесили на входе в Савеловский вокзал.

Новогоднюю фотозону с паровозиком обустроили у Белорусского вокзала. Сделать фотографии в праздничной атмосфере можно и на Ярославском вокзале. Сани, олени и новогодняя ель установлены на Восточном вокзале.

Ранее Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Кольцевой линии метро. Распорядок дня у зимнего волшебника был выстроен следующим образом: он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская", проехал круг по часовой стрелке на Кольцевой линии, подарил новогоднее настроение юным и взрослым пассажирам метро, а под конец раздал свыше 700 елочных игрушек, магнитов, значков, браслетов и конфет.

