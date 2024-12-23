Дед Мороз поздравил с Новым годом пассажиров московского метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом пассажиров Кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Как рассказали в ведомстве, распорядок дня у Деда Мороза был выстроен следующим образом: он оплатил проезд по биометрии на станции "Комсомольская", проехал круг по часовой стрелке на Кольцевой линии, подарил новогоднее настроение юным и взрослым пассажирам метро, а под конец раздал свыше 700 елочных игрушек, магнитов, значков, браслетов и конфет.



Для Деда Мороза к этому дню был подобран классический наряд, на котором видны яркие узоры и характерные для зимнего сезона мотивы. В таком виде волшебника можно будет встретить и в резиденции неподалеку от станции метро "Кузьминки".



"В этом году на станциях метро "Кузьминки" и "Выхино" разместили специальную навигацию, которая подсказывает нужные выходы и маршруты наземного транспорта до Московской усадьбы Деда Мороза", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что для пассажиров было подготовлено много новогодних мероприятий, а по просьбе Сергея Собянина украшен столичный транспорт.

Между тем в аэроэкспрессах до Шереметьево и Домодедово начали звучать аудиопоздравления с Новым годом от актера Сергея Безрукова. Кроме того, терминалы "Аэроэкспресса" украсили в преддверии праздников, атмосферу создает фоновая музыка. Там также функционирует новогодняя почта, через которую можно отправить открытку друзьям и родным или послать письмо Деду Морозу.

