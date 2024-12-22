Транспортная отрасль РФ в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме

Фото: 123RF/serjio74

Транспортная отрасль России будет работать в усиленном режиме в период новогодних праздников, заявил глава Минтранса Роман Старовойт. Его слова приводит ТАСС.

"Очень знаково, что новые объекты вводятся в канун новогодних и рождественских праздников, высокого туристического сезона, традиционного пика пассажиропотока. Мы это прекрасно понимаем, и отечественные авиакомпании нарастили маршрутную сеть", – подчеркнул он в рамках церемонии открытия новых терминалов некоторых региональных аэропортов.

Глава ведомства также обратил внимание, что в зимнее расписание российских авиакомпаний было добавлено 40 новых маршрутов в сравнении с прошлым годом. При этом РЖД в праздничные дни собирается выполнить 800 дополнительных рейсов.

По словам министра, главным результатом, ради которого отрасль переходит на усиленную работу, станет то, что праздники пройдут у россиян именно так, как они планировали.

Ранее Старовойт сообщил, что российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года. Он составит до 110 миллионов человек. По словам главы ведомства, Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. Перелеты выполнят 18 авиакомпаний, уточнил он.

