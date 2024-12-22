Авиаперевозки в РФ вырастут на 2–2,5% по итогам этого года

Фото: 123RF/serjio74

Российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года. Он составит до 110 миллионов человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

"Объявляя незаконные санкции и ограничивая доступ к авиационной технике, предполагалось, что в 2022 году весь гражданский флот нашей страны перестанет существовать и встанет на прикол. Этого не произошло. Напротив, мы видим рост авиационной мобильности", – сказал он.

По словам главы ведомства, Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. Перелеты выполнят 18 авиакомпаний, уточнил он.

Как добавил министр, объемы финансовой поддержки со стороны федерального бюджета на этот год составили 25 миллиардов рублей. Они были направлены на программы субсидий для поддержки пассажиров.

Между тем правительство России обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. Льготы начнут действовать к 14 января. На данный момент авиакомпании страны тоже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15% до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.

