Минтранс проработает скидки 50% на авиабилеты для семей с детьми

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Министерство транспорта России проработает решения по скидкам в размере 50% на авиабилеты для семей с детьми в январе 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Авиакомпании предлагают специальные предложения для перевозки детей, которые позволяют сэкономить от 15 до 50% от стоимости взрослого билета. Некоторые перевозчики предоставляют скидки не только детям, но и взрослым, которые сопровождают ребенка, отметили в министерстве.

В 2023 году 20 крупнейших авиакомпаний перевезли 7,3 миллиона детей в возрасте до 12 лет. За первые десять месяцев 2024 года этот показатель составил 7,1 миллиона детей. Для пассажиров в возрасте до двух лет предусмотрены бесплатные перевозки по внутренним маршрутам и скидка 90% на международные рейсы.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на данный момент ведутся переговоры с авиакомпаниями, чтобы сделать обязательным совместное размещение детей с родителями на борту самолета.

Ранее Владимир Путин в рамках "Итогов года" заявил, что авиакомпании должны остановить практику отказа от льгот на билеты при помощи манипуляций с тарифами. Также, как подчеркнул президент России, отрасль отечественных авиаперевозок работает стабильно. Всего в 2024 году рейсы перевезли 111 миллионов пассажиров.

В сентябре в ряде СМИ появилась информация о двукратном росте стоимости авиаперевозок из-за повышения аэронавигационных сборов. Однако РСТ опроверг эти сведения. Вице-президент Дмитрий Горин заявил, что в России не ожидается сильного подорожания авиабилетов.

