Россияне смогут онлайн подтвердить льготы на авиабилеты с 2025 года

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В России льготы на авиабилеты можно будет подтвердить онлайн с 2025 года. Параметры эксперимента об онлайн-продаже авиабилетов по субсидированным тарифам утвердило правительство России, сообщает пресс-служба российского Минтранса в телеграм-канале.

По данным ведомства, эксперимент пройдет с 1 января по 1 июля 2025 года. Он распространится на граждан в возрасте до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи, жителей ДФО и Калининградской области.

Сейчас для покупки билета по льготному тарифу нужно обратиться в кассу или направить копию документа в авиакомпанию. В рамках эксперимента этот процесс полностью автоматизируют, пояснили в Минтрансе.

Так, благодаря обмену данными между "Порталом субсидированных перевозок" с системами авиаперевозчиков и с цифровыми платформами органов власти право на льготные билеты можно будет подтвердить онлайн.

В министерстве считают, что успешное проведение эксперимента не только упростит процедуру покупки билетов для льготников, но и сократит время на проверку отчетности авиакомпаний, которая необходима для выделения им субсидий.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты по субсидированным тарифам на следующий год. Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений.

Кроме того, РФ и Доминикана обсуждают вопросы открытия прямых рейсов между странами. В данный момент решаются логистические проблемы, связанные с открытием прямого авиасообщения.