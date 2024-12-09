РФ и Доминиканская Республика обсуждают открытие прямых рейсов

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Россия и Доминикана обсуждают вопрос открытия прямых рейсов между странами. Об этом ТАСС заявил посол республики в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла.

По его словам, данный вопрос обсуждают компании и ведомства, которые являются ответственными по этой теме. Сейчас, как утверждает посол, решаются логистические проблемы, которые связаны с открытием прямых рейсов между Россией и Доминиканой.

Аналогичную заинтересованность в запуске прямого авиасообщения с Россией выразила Малайзия. Как отметил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай, этой теме уделяется внимание на самом высоком уровне. Она в том числе обсуждалась на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с Владимиром Путиным.

Между тем кабмин РФ намерен направить 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний. Правительство пояснило, что это поможет в развитии авиапредприятий и обеспечит транспортную связность страны. Помощь будет оказываться и в следующем году. Необходимые на нее ресурсы предусмотрены в федеральном бюджете.

