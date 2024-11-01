РФ и Египет обсуждают организацию полетов из Александрии и Эль-Дабаа

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Россия и Египет обсуждают организацию полетов в РФ из аэропортов египетских городов Александрия и Эль-Дабаа. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, вопросы развития двустороннего сотрудничества в области гражданской авиации между Российской Федерацией и Египтом обсудили на встрече в Москве руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и чрезвычайный и полномочный посол Египта Назих Эльнагарри.

По словам Ядрова, авиасообщение между Россией и Египтом имеет большой потенциал для расширения числа направлений полетов. Он также подчеркнул, что Росавиация намерена направить российским авиакомпаниям и туроператорам запросы, чтобы установить уровень заинтересованности в полетах в те египетские аэропорты, куда российские перевозчики еще не летают.

В настоящее время добраться из России в Египет можно по 22 маршрутам, которые выполняют 6 российских авиакомпаний. Речь идет об "Азимуте", Red Wings, Azur Air, "России", "Аэрофлоте" и "Уральских авиалиниях". Конечными точками их полетов являются египетские аэропорты в таких городах, как Каир, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Вместе с тем авиакомпании РФ могут возобновить полеты между Россией и Малайзией. Рейсы будут осуществляться в зависимости от спроса со стороны туристов и экономической выгоды для авиакомпаний. При этом РФ также готова рассмотреть заявки малайзийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию.