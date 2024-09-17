"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Аэрофлот" вновь запустил прямые рейсы из Москвы в город Денпасар, который расположен на острове Бали (Индонезия), после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила пресс-служба компании.

"Возобновление прямого авиасообщения – результат слаженной работы и совместных усилий "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета", – сказано в сообщении.

Первых пассажиров встречали в аэропорту Шереметьево с индонезийской музыкой и экзотическими ароматами Бали. Кроме того, им вручили сувениры и сладости от "Аэрофлота".

По информации пресс-службы, теперь самолеты из Москвы в Денпасар будут летать два раза в неделю – по вторникам и субботам. Обратный вылет, как уточнили в компании, запланирован по средам и воскресеньям.

При этом в "Аэрофлоте" сообщили, что с 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара – по пятницам.

Сейчас же Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов с КНДР, в том числе между их столицами. Глава Минприроды РФ Александр Козлов уточнил, что российскую сторону интересовало направление Новосибирск – Москва – Пхеньян. Он подчеркнул, что теперь все будет зависеть от туристического потока и заинтересованности людей.

