"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Шереметьево в Хошимин

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево во вьетнамский Хошимин с 31 января 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Отмечается, что полеты будут выполняться два раза в неделю.

Также "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию и открыть прямые рейсы на Филиппины. Об этом заявлял министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В Москве заинтересовались инцидентом с аннулированием авиабилетов "Аэрофлотом"