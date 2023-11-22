Минтранс сообщил о возможном возобновлении полетов в Индонезию

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Российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию и открыть прямые рейсы на Филиппины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Виталия Савельева.

На совещании у Владимира Путина, говоря о грядущей перевозке пассажиров в период новогодних праздников, он уточнил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 миллионов пассажиров.

По его данным, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

До этого отмечалось, что группа "Аэрофлот" собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в 2023 году. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.

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