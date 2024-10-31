РИА Новости: рекомендации по полетам через Израиль, Ирак и Иран продлены до 24 ноября

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Росавиация продлила рекомендации российским авиакомпаниям по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирака, Ирана с 09:00 до 19:00 по московскому времени до 24 ноября, передает РИА Новости.

Ранее рекомендации действовали до 02:59 3 ноября.

Закрытие воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока произошло на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю вечером 1 октября. По данным израильской армии, в сторону еврейского государства было выпущено 180 ракет.

В связи с этим авиакомпаниям России пришлось строить новые маршруты. К примеру, рейсы из Москвы и Екатеринбурга планировалось выполнять по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Также и европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства Ирана до 31 октября.