Правительство РФ планирует выделить 3,5 млрд руб на поддержку авиакомпаний

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Кабмин РФ намерен направить 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний.

"Правительство рассмотрит вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, которые осуществляют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", – уточнили российские власти в своем телеграм-канале.

Правительство пояснило, что такая поддержка поможет в развитии авиапредприятий и обеспечит транспортную связность страны. Эта помощь будет оказываться и в следующем году. Необходимые на нее ресурсы предусмотрены в федеральном бюджете.

Между тем "Аэрофлот" станет первой авиакомпанией в России, которая возьмет самолеты в "мокрый" лизинг. Для этого компания планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные самолеты. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY.

Ранее комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

