30 ноября, 09:56Транспорт
"Аэрофлот" первым в России возьмет самолеты в "мокрый" лизинг
Фото: 123RF/TEA
"Аэрофлот" станет первой авиакомпанией в России, которая возьмет самолеты в "мокрый" лизинг, сообщили в пресс-службе корпорации.
Для этого "Аэрофлот" планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные самолеты. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY.
В дальнейшем их будут задействовать для выполнения регулярных на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.
"Мокрый" лизинг будет способствовать развитию гражданской авиации России, пояснил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
"Перевозчикам, которые берут в "мокрый" лизинг авиатехнику, это позволит оперативно наращивать парк самолетов, к примеру, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов", – рассказал он.
Для авиакомпании, которая передает воздушное судно, в свою очередь, это станет возможностью снизить расходы на коммерческое управление флотом и фонд оплаты труда, отметил Ядров.
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский добавил, что компания ожидает дальнейшее расширение этого инструмента, которое позволит российским авиаперевозчикам арендовать лайнеры, в том числе и у иностранных компаний, а также эксплуатировать эти самолеты на международных маршрутах.
"Мокрый" лизинг и каботажные авиаперевозки также должны помочь замедлить рост стоимости авиабилетов, заявил ранее министр транспорта России Роман Старовойт. Он обратил внимание, что ведомство начало обсуждение такой возможности с "Аэрофлот" и "Авророй".
До этого комитет Совета безопасности во главе с председателем СФ Андреем Кутеповым предложил правительству РФ ввести запрет на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.
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