Россия и Малайзия обсуждают возможный запуск прямого авиасообщения

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В России и Малайзии обсуждают возможный запуск прямого авиасообщения. Обе стороны заинтересованы в этом, заявил посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.

По его словам, этой теме уделяется внимание на самом высоком уровне. Она в том числе обсуждалась на переговорах премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима с Владимиром Путиным.

"И в настоящее время обе стороны пытаются найти решение, чтобы запустить прямые рейсы. Этот вопрос на столе. Это в интересах и Малайзии, и России найти такую возможность", – приводит ТАСС слова дипломата.

Между тем кабмин РФ намерен направить 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний. Правительство пояснило, что это поможет в развитии авиапредприятий и обеспечит транспортную связность страны. Помощь будет оказываться и в следующем году. Необходимые на нее ресурсы предусмотрены в федеральном бюджете.