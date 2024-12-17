"Аэрофлот" начал продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2025 год. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В компании отметили, что впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений.

Федеральная программа субсидирования в 2025 году распространяется на следующие рейсы "Аэрофлота":

Москва и в обратном направлении из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Горно-Алтайска, Якутска, Улан-Удэ, Владивостока, Калининграда;

Санкт-Петербург и обратно из Калининграда и Иркутска;

Красноярск – Хабаровск – Красноярск, Благовещенск – Красноярск – Благовещенск;

Владивосток и обратно из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска

Хабаровск и обратно из Магадана, Южно-Сахалинска, Иркутска, Владивостока, Новосибирска и Петропавловска-Камчатского.

Ранее стало известно, что Россия и Доминикана обсуждают вопрос открытия прямых рейсов между странами. Сейчас решаются логистические проблемы, которые связаны с открытием прямых рейсов между странами.

Почти тысячу отечественных самолетов планируется изготовить в России в ближайшем будущем, отмечал вице-премьер Виталий Савельев. При этом он не исключил, что РФ может купить иностранные самолеты при росте спроса на авиаперевозки в стране.