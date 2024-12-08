Почти 1 000 отечественных самолетов планируется изготовить в РФ в ближайшем будущем

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Почти тысячу отечественных самолетов планируется изготовить в России в ближайшем будущем, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита ОДКБ в Астане.

При этом он не исключил, что РФ может купить иностранные самолеты при росте спроса на авиаперевозки в стране.

"Другое дело, мы даже сейчас, в этих условиях, уходим за сто миллионов перевозок, если россияне готовы летать больше, если есть такой спрос, а он есть, конечно, мы можем покупать, если промышленность наша не успевает сделать", – сказал вице-премьер РФ.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" станет первой авиакомпанией в России, которая возьмет самолеты в "мокрый" лизинг. Для этого авиакомпания планирует эксплуатировать арендуемые дальнемагистральные самолеты. Предварительные договоренности об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 достигнуты с российским авиаперевозчиком iFLY.

В дальнейшем их будут задействовать для выполнения регулярных на направлениях из Москвы во Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. "Мокрый" лизинг будет способствовать развитию гражданской авиации России, пояснил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.