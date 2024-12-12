NYP: пилот призвал включать авиарежим на телефоне в самолете

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Телефоны не оказывают воздействия на функционирование бортовых систем самолета, однако их радиосигналы могут создавать помехи для связи пилотов с наземными службами, поэтому мобильные устройства нужно переводить на авиарежим, рассказал пилот. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The New York Post.

Пилот подчеркнул, что если хотя бы трое из 150 пассажиров не включат авиарежим на своих телефонах, радиосигналы от мобильных устройств могут создать помехи в работе гарнитуры летчиков. По его словам, в гарнитуре пилотов в этот момент слышен звук, как будто рядом летает оса.

Ранее пилот по имени Стив рассказал, что овальная форма иллюминаторов в самолетах нужна для сохранения целостности окон.

Более 70 лет назад воздушные лайнеры оснащались квадратными окнами, однако из-за такого строения в их уголках начинали появляться трещины. Тогда инженеры придумали придать углам округлую форму, чтобы самолеты были в пригодном для полетов состоянии.